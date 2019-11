Volgens De Wever is voorkeur Magnette duidelijk: “Er waart paars-groen spook door Wetstraat” LH

25 november 2019

21u08 10 Officieel praat informateur Paul Magnette (PS), wiens opdracht vandaag tot 9 december werd verlengd, nog altijd met tien partijen in de zoektocht naar overeenstemming voor een volgende federale regering. Officieel is er nog geen zicht op een coalitie, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt vandaag in het ledenblad van zijn partij dat Magnette duidelijk een voorkeur heeft voor paars groen.

“Er waart een paars-groen spook door de Wetstraat”, steekt De Wever van wal. “Een spook dat afschrikwekkende herinneringen oproept aan Verhofstadt I - een regering die zich overgaf aan een ongeziene regeldrift, de uitgaven liet ontsporen en het naliet te hervormen in een periode van absolute hoogconjunctuur.”

De Wever schrijft ook dat er nog geen zicht is op een federale coalitie, maar dat Magnette “er geen geheim van maakt waar zijn voorkeur uitgaat”. “Indien paars-groen vorm krijgt, zal dat een regering zijn met een massieve Franstalige meerderheid en een overeenkomstige Vlaamse minderheid”, aldus De Wever nog.

Op zijn persconferentie na zijn bezoek aan koning Filip ontkende Magnette deze namiddag nog staalhard dat hij geen coalitie wil met N-VA. Volgens De Wever zei Magnette hem dat zonder schroom, maar daar is niets van aan, klonk het.

Paars-groene as in Kamer

Bij een paars-groene regering valt er volgens De Wever “het ergste te vrezen”. “Stijgende belastingen, meer uitgaven, minder investeringen in veiligheid, een lakser migratiebeleid...”, somt hij op. “De eerste voortekenen zien we nu al in de Kamer. Daar is een paars-groene as ontstaan die op een drafje de termijn voor abortus uitbreidt, het spreidingsplan voor bootvluchtingen aanvaardt, meeruitgaven doet in de sociale zekerheid zonder budgettaire dekking”, verwijst De Wever nog naar recente gebeurtenissen in de Kamer.

De sleutel ligt volgens De Wever bij de partijen CD&V en Open Vld. “Zij kunnen de paars-groene deur op slot doen. Indien zij duidelijk ‘njet’ zeggen, heeft Magnette een andere keuze dan de piste van paars-geel te onderzoeken”, besluit de N-VA-voorzitter.

De Croo: “Communautaire weer in diepvriezer”

Open Vld-kopstuk en vicepremier Alexander De Croo kwam deze avond in ‘Terzake’ op Canvas terug op de uitspraken van zijn partijgenoot en Vlaams minister Bart Somers. Waren die een pleidooi voor paars-groen? “Bart Somers heeft een observatie gedaan van enkele uitspraken van de N-VA over de canyon die gaapt tussen N-VA en PS of Demir die zegt dat N-VA enkel in een regering stapt als het confederalisme op tafel ligt”, aldus De Croo. “Het was absoluut geen pleidooi voor paars-groen, wel een oproep dat iedereen zijn prioriteiten op tafel legt.”



Volgens De Croo zijn de prioriteiten van zijn partij overduidelijk: het sociaal-economische. De prioriteit is nog altijd dezelfde als die van de regering-Michel I, aldus de vicepremier nog. “Het communautaire moet in de diepvriezer. Dat hebben vier jaar aan een stuk goed gedaan met de N-VA. Ons land heeft vandaag geen nood aan communautaire discussies”, aldus De Croo. “Paars-geel zal moeilijk zijn, paars-groen zal moeilijker zijn als de prioriteit het sociaal-economische is.”

De Croo ontweek tot slot nog de vraag of zijn partij en N-VA al twee weken geen rechtstreeks contact meer hebben. “Geen idee of er een vertrouwensbreuk is. Ik weet niet of er een haar in de boter zit. Wij laten geen telefoon onbeantwoord”, aldus De Croo.