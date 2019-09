Volgens burgerlijke partijen ligt grote verantwoordelijkheid bij NMBS en Infrabel PVZ

16 september 2019

17u24

Bron: Belga 0

Op het proces over de treinramp in Buizingen zijn maandagnamiddag de burgerlijke partijen aan het woord geweest. Zij hebben hun pijlen vooral gericht op Infrabel en de NMBS, die voor hen een grotere verantwoordelijkheid dragen voor de ramp. "Er was een volslagen gebrek aan coördinatie tussen beide bedrijven, en er was geen enkele veiligheidscultuur", klonk het. "Qua veiligheid werd teveel ingezet op het menselijk aspect en te weinig op het technische, en rentabiliteit kreeg de voorrang op veiligheid."

Op het proces staat naast de NMBS en Infrabel ook de bestuurder terecht van één van de treinen die bij de ramp betrokken waren, de P-trein CR E3678 van Leuven naar 's Gravenbrakel. Uit het dossier zou blijken dat die voorbij een rood sein was gereden.

"Het aantal elementen dat erop wijst dat de bestuurder een fout heeft begaan, is inderdaad overweldigend", gaven de burgerlijke partijen toe. "Maar die fout was enkel mogelijk door de omstandigheden waarin hij moest werken. Het hele veiligheidssysteem van de spoorwegen was gebaseerd op het menselijk aspect, terwijl het technologische aspect enorm te wensen overliet."

Geen automatisch remsysteem

Zo hadden de NMBS en Infrabel volgens de burgerlijke partijen nagelaten te investeren in een automatisch noodremsysteem, hoewel dat nochtans door de EU verplicht was. De sporen in Buizingen waren wel uitgerust met een dergelijk modern remsysteem, het TBL1+-systeem, maar de P-trein was daarmee niet uitgerust.

Helemaal onbegrijpelijk voor de burgerlijke partijen is dat de locomotief van de P-trein enkel uitgerust was met het oudst mogelijke veiligheidssysteem, terwijl de tweede wagon ook een locomotief was die wel was uitgerust met een iets moderner veiligheidssysteem.

"Ik was er niet van op de hoogte dat die tweede wagon beter was uitgerust", verklaarde de bestuurder van de P-trein maandagnamiddag. "Zelfs als ik het had geweten, had ik nog niet kunnen beslissen om de samenstelling van de trein aan te passen."