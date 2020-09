Volgende woensdag nieuwe Veiligheidsraad LH

17 september 2020

10u33 14 Woensdag 23 september zal een nieuwe Nationale Veiligheidsraad samenkomen. Dat heeft het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR) bevestigd aan VRT NWS. De vorige Veiligheidsraad dateert van 20 augustus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Premier Wilmès zei dinsdag in haar videoboodschap al dat een nieuwe Nationale Veiligheidsraad gepland staat voor midden volgende week, nu is dus een exacte datum vastgepind. De week van 21 september was de deadline die het adviesorgaan Celeval gekregen heeft om een visie op (middel)lange termijn uit te stippelen.

De voorbije dagen vroegen verschillende virologen de politiek om sneller in te grijpen. Zo lieten viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme zich kritisch uit over het huidige coronabeleid. Daarop kwam Wilmès met een videoboodschap waarin ze de bevolking opriep tot verantwoordelijkheid. “We moeten de regels nú volgen, en niet wachten tot het te laat is”, klonk het.

De huidige maatregelen zijn sowieso nog van kracht tot 30 september. Wellicht zal ‘de bubbel van 5’ volgende week onder de loep genomen worden. Zo wordt er gesproken over een ‘contactbudget’.

Lees ook:

INTERVIEW Maggie De Block: “Virologen moeten zich beperken tot de zaken waar ze iets van weten” (+)

Hoe ernstig is de situatie? Drie deskundigen verduidelijken: “Het wordt nog veel erger” (+)