Volgende week eindelijk nieuwe fase in regeringsonderhandelingen? Informateursduo staat voor cruciaal lang weekend TT

24 januari 2020

18u08

Bron: Belga 0 De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben nog goed drie dagen om een doorbraak te forceren in de moeizame zoektocht naar een nieuwe federale regering. Dinsdag zullen ze de koning moeten vertellen of een toenadering tussen N-VA en PS mogelijk is gebleken en of een volgende stap gezet kan worden.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zette op het nieuwjaarsfeest van zijn partij in de verf dat zijn partij de laagste pensioenen wil verhogen. Daarop kreeg het informateursduo twee weken 'extra time' om uit te zoeken of PS en N-VA alsnog samen zouden kunnen onderhandelen over een nieuwe regering. Tot dan toe bleek het water tussen de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens veel te groot, maar de uitspraken van De Wever werden her en der als een "opening" geduid.

De PS reageerde in eerste instantie sceptisch op die opening. In zijn nieuwjaarstoespraak zei PS-voorzitter Paul Magnette dat de N-VA "maar moet bewijzen" dat ze het menen. Andere stemmen binnen de PS herhaalden sindsdien dat regeren met N-VA voor hen niet mogelijk is. De jongste dagen blijft het echter stil bij de Franstalige socialisten. Zij maken maandagmorgen, daags voor het eindverslag van Bouchez en Coens, de balans op tijdens het wekelijkse partijbureau. Nu al vrezen sommige PS-bronnen dat Magnette en co enkel zullen kunnen vaststellen dat er onvoldoende toenadering is.

Wat doet CD&V?

De CD&V van Coens stuurt ondertussen nog altijd aan op een regering met PS én N-VA, omdat enkel zo een coalitie gevormd kan worden met een Vlaamse meerderheid. Maar die formule stoot op meerdere obstakels: naast de weerstand bij de PS ziet ook de MR van Bouchez liever een formule zonder de N-VA, om zo zusterpartij Open Vld mee aan boord te houden. De PS heeft immers altijd gezegd dat ze de Zweedse coalitie (N-VA, MR, CD&V en Open Vld) niet wil depanneren en niet met drie "rechtse" partijen in zee wil. Sp.a wil dan weer niet mathematisch overbodig zijn. Een regering met N-VA zou er voor de PS en sp.a er dus één zonder Open Vld moeten zijn.

Maar het is verre van evident dat de MR Open Vld zou laten vallen. Tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomsten de voorbije weken zetten MR en Open Vld de eenheid van de liberale familie nog extra in de verf. Informateur en MR-voorzitter Bouchez stuurde twee weken geleden nog aan op een "Vivaldicoalitie", met liberalen, socialisten, groenen en CD&V.

Nieuwjaarsreceptie

De komende dagen zullen meer duidelijkheid moeten brengen waar het naartoe gaat. Zaterdagavond houdt informateur en CD&V-voorzitter Coens een toespraak op de nationale nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Sint-Niklaas. Het wordt ook uitkijken naar de verschillende partijbesturen en -bureaus van komende maandag. En uiteraard naar de beslissing van de koning dinsdag of de dagen nadien. Bij de PS zou de weerstand tegen een in- of preformateurschap van Bart De Wever (N-VA) ondertussen afgenomen zijn, al was het maar om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat PS en N-VA echt niet samen gaan.

Bij de liberalen van Open Vld klinkt het dat een volgende stap nu echt wel nodig is. “Na zes weken informateurschap zou er toch een stap verder moeten worden gezet”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie Block vanmorgen bij het begin van de ministerraad. Voor De Block kan daarbij een preformateur aangeduid worden. Voor vicepremier Alexander De Croo “maakt het niet uit welke naam je erop kleeft, als het maar vooruitgaat”.