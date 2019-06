Volgende regering moet beslissen of De Crem opzegvergoeding van 390.000 euro krijgt TT

22 juni 2019

11u11

Bron: De Tijd 20 Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die deze week aan zijn zitje in het federale parlement verzaakte, is nog altijd van plan om zijn uittredingsvergoeding van 390.000 euro op te vragen. Dat schrijft De Tijd vandaag. Of hij die krijgt, hangt echter van de volgende regering af.

De Crem kondigde in het najaar van 2018 al aan dat hij na de verkiezingen de nationale politiek vaarwel zou zeggen, maar het ontslag van de N-VA in december stuurde die plannen enigszins in de war. De Crem werd “uit plichtsbesef” gepromoveerd van de onzichtbare post van staatssecretaris van Buitenlandse Handel tot minister van Binnenlandse Zaken. Ook vroeg zijn partij om toch nog een keer lijsttrekker te zijn op de Oost-Vlaamse Kamerlijst.

De Crem accepteerde en geraakte uiteraard verkozen, maar kondigde donderdagochtend, net voor de eedaflegging in de Kamer, plots aan zijn zitje niet op te nemen. Eerste opvolger Jan Briers neemt zijn plaats in.



Door zelf zijn zetel niet op te nemen, blijft De Crem recht hebben op een uittredingsvergoeding. De Oost-Vlaming heeft door zijn lange staat van dienst recht op 40 maanden vergoeding, die een combinatie is van een parlementaire wedde en een onkostenvergoeding, samen goed voor een kleine 10.000 euro. In totaal heeft De Crem zo recht op 390.000 euro bruto, die in 40 schijven zal uitbetaald worden.

Of de Crem zijn vergoeding ook krijgt, blijkt evenwel nog niet zeker. Navraag van De Tijd leert dat het de volgende federale regering is zal moeten beslissen of zijn vertrek als “onvrijwillig” of niet valt te beschouwen. Dat gebeurt traditioneel meestal wel, maar helemaal zeker is het dus nog niet, zeker gezien de recente ophef rond de vergoedingen.

De Crem blijft tot er een nieuwe regering is minister van Binnenlandse Zaken en ontvangt daar uiteraard een loon voor. Als zijn federale post afloopt, wil de Aaltenaar zich naar eigen zeggen volledig concentreren op zijn job als burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente. Ook het loon dat hij daarvoor ontvangt, ongeveer 5.600 euro bruto per maand, is in principe volledig combineerbaar met de uittredingsvergoeding.