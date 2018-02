Volgende bedreiging voor België volgens Jambon? De PS die terug aan de macht komt" Redactie

13 februari 2018

19u17

Bron: Belga 1 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft aan de KU Leuven een gastcollege gegeven over coalitievorming en veiligheidsbeleid. Daarbij maakte hij ook tijd voor een een grapje. Op de vraag van een student wat de volgende bedreiging voor ons land is, nu het dreigingsniveau terug naar 2 is gedaald, antwoordde hij: "als de PS terug aan de macht komt".

Minister Jambon mocht deze namiddag de eerste les van het nieuwe vak politieke actualiteit aan de KU Leuven komen geven. Hij had het over coalitievorming, en hoe dat in de praktijk precies werkt. "Na de federale verkiezingen van 2010 waren we (de N-VA, red.) precies een uit de kluiten gewassen scoutsgroep, maar in de jaren daarna kwamen we een stuk beter voorbereid aan de start", klapte de minister uit de biecht. Zo sprak de partijtop "lang voor de verkiezingen" van 2014 al af met MR-kopstukken in een Brussels restaurant, liet hij zich ontvallen.

Dat het resultaat van die afspraakjes, de huidige federale regeringsploeg, soms wordt weggezet als een 'kibbelkabinet', vindt Jambon jammer. Maar het is wel zo dat CD&V soms geïsoleerd staat in bepaalde thema's, zei hij. "In deze coalitie leunt die partij het dichtste aan tegen bijvoorbeeld de vakbonden. Dus ja, op sociaal-economische thema's ligt CD&V soms dwars", zei Jambon. "Maar op veiligheidsthema's is het soms Open Vld, en op communautair vlak is MR lastig. Elke partij heeft haar gevoeligheden en wil inhoudelijk zoveel mogelijk van haar programma realiseren, dat is normaal."

Met het oog op de volgende verkiezingsronde in 2019 beloofde Jambon dat het communautaire terug op de N-VA-agenda zal staan. "wij gaan uiteraard terug met een communautair luik in het partijprogramma naar de verkiezingen. Maar wij doen enkel een aanbod aan de kiezer, die schudt uiteindelijk de kaarten. De kiezer is aan zet", besloot de vicepremier.