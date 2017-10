Volgend jaar verkiezingen, maar toch niet veel wegenwerken

Binnen een jaar, op 14 oktober 2018, zijn het opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Dan verwacht u dat rond deze tijd alle wegen en pleinen opengebroken liggen, zoals dat steeds het geval is een jaar voor we naar het stemhokje moeten. Maar dit jaar is dat minder opvallend het geval. Hoe komt dat?