Volg hier live: Zo mooi is de bloedmaan kv

27 juli 2018

20u56 0 We worden vanavond getrakteerd op een bijzonder uniek spektakel: een totale maansverduistering en meteen de langste van de eeuw. Tussen 22.22 uur en 23.15 uur zal de maan volledig in de schaduw van de aarde staan en kleurt ze bloedrood.

De maansverduistering is ondertussen ingezet en zal haar hoogtepunt bereiken vanaf 22.22 uur. In de livestream zie je beelden uit landen over de hele wereld.

Bij aanvang van de eclips lijkt de maan een stuk groter, maar dat is een optische illusie, zegt Marc Van den Broeck van Volkssterrenwacht Urania. "Dat komt doordat je veel referentiepunten hebt als de maan vlak boven de horizon staat en niet als ze zich hoog aan de hemel bevindt."