Volg hier de persconferentie van het Crisiscentrum over de stijgende coronacijfers TTR

07 oktober 2020

10u46 0 De coronacijfers in ons land blijven toenemen. Volgens de laatste weekcijfers zijn er nu per dag gemiddeld 2.466 nieuwe, bevestigde besmettingen, dat is een stijging met 57 procent. Volg hier live om 11 uur de persconferentie van het Crisiscentrum.

Tussen 27 september en 3 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.466 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, een stijging met 57 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Ook in de ziekenhuizen zet de stijging zich door met gisteren voor de eerste keer sinds mei weer meer dan 100 nieuwe opnames. Het aantal dagelijkse doden is op een week tijd zelfs bijna verdriedubbeld.

