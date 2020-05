Volg het debat met kandidaat-voorzitters Open Vld vanavond via HLN LIVE ttr

16u53 4 Wie zal de komende vier jaar de fakkel overnemen nemen van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten? De voorzittersverkiezingen bij Open Vld nemen maandag een nieuwe start.

Normaal gezien had de opvolger van Rutten al bekend moeten zijn, maar door de coronacrisis besliste de partij om de pauzeknop even in te duwen. Kandidaat-voorzitters Bart Tommelein, Els Ampe, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten kruisen vanavond de degens in een debat, dat u op de voet kunt volgen via HLN LIVE. Politicoloog Nicolas Boureca is moderator.