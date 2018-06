Vol-au-vent van Chicken Masters of Belgium teruggeroepen wegens salmonella

01 juni 2018

Bron: Belga

Fabrikant Chicken Masters of Belgium roept zijn product "Vol au vent Super" (750 g) terug wegens de aanwezigheid van salmonella. Het product is in samenspraak met het Voedselagentschap (FAVV) uit de verkoop gehaald. Dat meldt het bedrijf uit Deinze.