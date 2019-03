Voka wil meer inzetten op renovatie van huizen: “Onze woningen scoren slechter dan alle andere EU-lidstaten” LH

25 maart 2019

11u38 0 Volgens werkgeversorganisatie Voka heeft de industrie op milieuvlak al heel wat inspanningen geleverd en is het nu aan de Vlaming én de overheid om de CO2-uitstoot van zijn woningen en gebouwen aan te pakken.

“We kunnen er niet omheen: in het milieu- en klimaatdebat zijn bedrijven vaak de kop van jut. Maar de cijfers scheppen een ander beeld. De industrie heeft al heel wat inspanningen geleverd”, schrijft Voka in de publicatie Topics op haar website. “Op het vlak van CO2 is maar liefst 85 procent van de verminderde uitstoot te danken aan bedrijven.”

Voorzitter van Voka Wouter De Geest kwam afgelopen weekend in een interview met De Morgen met een gelijkaardige boodschap. “Zonder ons zou ons land geen enkele, maar dan ook geen enkele klimaatdoelstelling gehaald hebben. 85 procent van de CO2-reductie komt van ons”, zei De Geest.

Belgische woningen scoren slechter dan alle andere EU-lidstaten, met uitzondering van Spanje, Italië en Griekenland Voka

Nu is het volgens Voka-adviseur Klaas Nijs aan de eigenaars om hun woningen “klaar te maken voor een koolstofarme toekomst”. Volgens de werkgeversorganisatie is het erg gesteld met onze woningen op isolatievlak. “Belgische woningen scoren slechter dan alle andere EU-lidstaten, met uitzondering van Spanje, Italië en Griekenland.” “De renovatiegraad daalde de afgelopen jaren”, schrijft Nijs nog. “Ze moet ondertussen meer dan verviervoudigen om nog op schema te geraken voor de klimaatdoelstelling voor 2050.”

Renovatieverplichting

Nijs zegt ook dat de volgende Vlaamse regering een stevig tandje zal moeten bijsteken. Daarbij kijkt hij vooral naar de implementering van de renovatieverplichting en fiscaliteit, die moet hervormd worden. Voka pleit voor een hervorming van de woonbonus en een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor sloop en heropbouw.

Tot slot wil Voka ook dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft door haar eigen gebouwenbestand te renoveren.