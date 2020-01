Voka wil einde aan "politieke stratego”, nota-Magnette "onaanvaardbaar” redactie

06 januari 2020

21u08

Bron: Belga 0 De Vlaamse werkgeversfederatie Voka had op haar nieuwjaarsreceptie opnieuw een politieke boodschap klaar: aan de volgende federale regering wordt gevraagd om de klok niet terug te draaien. De nota’s die een maand geleden circuleerden toen informateur Paul Magnette (PS) aan zet was, zijn voor de Vlaamse bedrijven alvast onaanvaardbaar, klinkt het bij monde van Voka-voorzitter Wouter De Geest. Voka wil zeven maanden na de verkiezingen een daadkrachtige federale regering.

Volgens Voka heeft de vorige federale regering ons land in de goede richting gezet, maar is het werk nog niet af. “In een land dat ondanks de tweede hoogste belastingdruk en derde hoogste overheidsuitgaven van Europa niet verder komt dat een zeventiende positie qua geleverde kwaliteit, is er maar één mogelijke remedie: hervormen”. Volgens De Geest moet men “met de grove borstel door het hele systeem”.

De voorzitter formuleerde maandagavond alvast enkele suggesties. Volgens hem moet het verouderd arbeidsrecht op de schop, waarbij het onderscheid tussen arbeiders, bedienden, zelfstandigen en ambtenaren zou moeten verdwijnen. “Installeer een nieuw statuut dat tegemoetkomt aan de vraag naar meer flexibiliteit en autonomie van zowel werkgevers als werknemers. En zorg op die manier voor nieuwe zekerheid”, klinkt het. Voka toont zich bereid om de dialoog met de sociale partners aan te gaan.

Met versnipperde bevoegdheden en inefficiënte besluitvormingsprocessen, is er duidelijk iets mis in de machinekamer van België Wouter De Geest

Ook de staatsstructuur zelf moet volgens de werkgeversorganisatie onder handen worden genomen. “Met versnipperde bevoegdheden en inefficiënte besluitvormingsprocessen, is er duidelijk iets mis in de machinekamer van België”, aldus de voorzitter. Volgens hem rijpen ook de geesten in het zuiden van het land hieromtrent.

Gezondheidszorg naar gewesten

Voka wil dat de gewesten de hefbomen in handen krijgen voor het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg. De werkgeversfederatie is bang dat federale maatregelen zoals hogere minimumlonen of het terugschroeven van de hervormingen in de vennootschapsbelasting de Vlaamse ambitie voor meer tewerkstelling en meer loon naar werken zullen ondermijnen. “In de domeinen van het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg zijn de uitdagingen van de gewesten net zo verschillend als de bevoegdheden versnipperd zijn. Sluit u niet op in uw verlammende grendelsystemen, maar wees creatief”, aldus De Geest. “Niet om de solidariteit te ondermijnen, wel om ze veilig te stellen en te vermijden dat solidariteit liefdadigheid wordt.”

Zeven maanden na de jongste verkiezingen is er van een federale regering nog geen spoor. Voka had nog niet aan de alarmbel getrokken over het tempo van de onderhandelingen, maar doet dat nu wel. De werkgeversfederatie vindt het belangrijk dat politici hun tijd nemen voor een sterk regeerakkoord, maar ziet dat de voorbije maanden vooral misbruikt werden voor politieke spelletjes. “Nu is het tijd om de politieke stratego te stoppen en bruggen te bouwen”, roept de Voka-voorzitter op. De bedrijven zijn volgens hem bereid om inspanningen te leveren om de achterstand met voorbeeldlanden in het noorden van Europa in te lopen. “Maar we vragen aan de beleidsmakers dat u zorgt voor een piste zonder obstakels, voor een fast track”.

Voor Vlaams minister-president Jan Jambon, ook aanwezig op de nieuwjaarsreceptie, is het belangrijker om een goede dan om snel een federale regering te hebben. De belangrijkste inzet van het federale beleid is het project van de Vlaamse regering te versterken, klonk het. Maar Jambon stelt vast dat hier blijkbaar nog geen meerderheid voor is gevonden. In een debat met ondernemer Michel Moortgat wees die hem op de bezorgdheid bij zijn dochter, en bij de jeud in het algemeen, voor het milieu. “Ik deel die bezorgdheid, mijn vierde kleinkind is op komst”, aldus Jambon, “maar het mag onze groei niet hypothekeren. Het is een moeilijk evenwicht.”