Voka vindt versoepelingen “stap in de goede richting” jv

23 september 2020

18u07

Bron: belga 0 De versoepeling van enkele coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad, zoals de ingekorte quarantaineperiode, de duidelijkheid voor grensarbeiders en de uitbreidmogelijkheden voor professioneel georganiseerde evenementen, zijn voor werkgeversorganisatie Voka een stap in de goede richting. "Al blijven er vragen over de protocollen en de barometer die hopelijk volgende week hun antwoord krijgen", meldt Voka in een reactie.

"We gaan duidelijk over van risicobeheersing naar een manier van samenleven. Er is nu sprake van een barometer, verbeterde en versnelde testing- en tracingmogelijkheden en nieuwe protocollen, maar die zijn er nog niet. We hopen dat hierover op 1 oktober veel meer duidelijkheid is", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Toch klinken er ook voorzichtig positieve geluiden bij de Vlaamse werkgeversorganisatie. "Dat de verplichte quarantaineperiode gehalveerd wordt, is goed nieuws voor de vele ondernemingen die onverwacht personeel thuis zien geschreven worden, zelfs als ze niet ziek zijn. Ook wat grensarbeiders of internationale werkverplaatsingen betreft, vallen er heel wat zorgen weg voor de ondernemingen."

Dat ook de evenementensector meer mogelijkheden krijgt om privéfeesten te organiseren, is volgens Voka een teken van vertrouwen in de professionaliteit van de ondernemers.

Maar de maatregelen moeten volgens de werkgeversorganisatie nu "verfijnd en ook nauwlettend toegepast worden". "Daarom roept Voka iedereen op tot grote burgerzin; ondernemingen moeten de protocollen volgen, en burgers moeten nauwgezet omgaan met alle sanitaire voorschriften en basisregels. Alleen zo geraken we uit deze crisis", klinkt het.