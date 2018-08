Voka: "Timing voor werken op E40 kon beter" HA

28 augustus 2018

14u05

Bron: Belga 0 De timing van de werken op de E40 tussen Heverlee en Bertem kon beter. Dat zegt werkgeversorganisatie Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, nadat vanochtend voor de tweede dag op rij in het Leuvense het verkeer op de E40 en E314 richting Brussel zo goed als vaststond. "We kregen van verschillende bedrijven uit de Vlaamse rand te horen dat personeel uit de regio Leuven en Limburg te laat op het werk aankwam", meldt Voka.

"Het is de laatste week van de zomervakantie, dus traditioneel een pak drukker op de baan dan tijdens het bouwverlof of begin augustus. Waarom plant men die werken dan niet?", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. Hij zegt alle begrip te hebben voor de werken zelf, maar vraagt met aandrang om werken met zo'n grote impact op de meest verkeersluwe momenten in te plannen.

Was het nodig om de helft van de wegcapaciteit weg te nemen? Voka Vlaams-Brabant

"Hoewel de scholen nog niet gestart zijn, is er in deze periode van de zomer veel meer verkeer op de baan dan op andere momenten. Als het niet mogelijk is om de werken op een ander moment in te plannen dan moet er gekeken worden naar alternatieven. Was het nodig om de helft van de wegcapaciteit weg te nemen? Er reed zeker niet half zo veel verkeer rond als normaal waardoor iedereen zich vastreed, zowel op de snelweg als het omliggend wegennet", aldus nog Van Biesbroeck.



Tijdens de werken wordt het betonnen wegdek van de E40 hersteld in de richting van Brussel tussen het knooppunt E40-E314 en de afrit 22 Bertem. Hiervoor wordt eerst de asfaltlaag afgeschraapt en vervolgens worden het beton en de wapening volledig verwijderd en vervangen. De werken duren nog tot maandag 3 september in de vroege ochtend. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen aan de E40 en E314 in deze omgeving enkel te gebruiken voor de hoogst noodzakelijke verplaatsingen.