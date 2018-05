Voka spuwt gal over Kennedytunnel: "Aanpak wijst op paniekvoetbal en had voorkomen kunnen worden" HA

08 mei 2018

13u37

Bron: Belga 0 De lokale afdeling van ondernemersnetwerk Voka in Antwerpen is niet tevreden met de gang van zaken over de Kennedytunnel. Voka vraagt extra middelen voor onderhoud, omdat de Antwerpse invalswegen volgens hen momenteel onder druk staan.

"Antwerpen is momenteel de grootste infrastructuurwerf in ons land. De invalswegen van en naar de stad verwerken dus veel meer verkeer. Die verdienen dan ook in optimale conditie te zijn. Incidenten zoals vandaag en gisteren in de Kennedytunnel wijzen op achterstallig en gebrekkig onderhoud", zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. De organisatie vraagt daarom extra middelen voor het onderhoud de verkeersaders. "We willen immers niet afglijden naar Brusselse toestanden, waar tunnels maandenlang gesloten moeten blijven door jarenlange verwaarlozing", klinkt het.

Het ondernemersnetwerk wijst erop dat onderhoudswerken tijdens de daluren moeten gebeuren, of 's nachts, als ze langere tijd in beslag nemen. "De aanpak van gisteren wijst op paniekvoetbal en had voorkomen kunnen worden door een gecoördineerd en completer nazicht van de infrastructuur", besluit Luwel.