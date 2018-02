Voka na dagvaarding regering: "Nieuwe escalatie van vechtfederalisme" HA

14 februari 2018

13u04

Bron: Belga 0 Werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant heeft begrip voor de juridische stappen die een tiental Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie ondernemen tegen federaal minister van Mobiliteit François Bellot om eindelijk een vliegwet te creëren. Maar tegelijkertijd benadrukt ze dat een oplossing alleen mogelijk is door samen te werken.

"Wat er nu gebeurt, is een nieuwe escalatie van het vechtfederalisme in plaats van samenwerking", stelt de organisatie. Vandaag raakte bekend dat een aantal gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant bij de rechtbank een "aansprakelijkheidsvordering" zullen indienen tegen de Belgische staat en Bellot. Ze stellen de minister verantwoordelijk voor het uitblijven van een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer boven Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de beloofde vliegwet.

Wij begrijpen de burgemeesters en @vlaams_brabant in klacht tegen uitblijven van Vliegwet en billijke spreiding lasten en lusten luchthaven. "Begrijpelijke actie, al is samenwerking ipv vechtfederalisme enige uitweg. Geldt zeker voor Brussel https://t.co/EUQXyfsqBM Voka Vlaams-Brabant(@ VOKA_VLBrabant) link

Een begrijpelijke actie, reageert Voka Vlaams-Brabant. "Het is niet onlogisch dat de burgemeesters en het provinciebestuur in het verweer gaan als blijkt dat Brussel erin slaagt om steeds meer vluchten op onze regio af te wentelen. Zowel via eigen onredelijk strenge wetgeving als via de rechtbank", stelt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck. Hij verwacht trouwens dat luchtvaartmaatschappijen binnenkort de eerste boetes zullen binnenkrijgen die werden uitgeschreven na de invoering van de strengere Brusselse geluidsnormen vorig jaar. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zei eerder al dat de Vlaamse regering dan een belangenconflict zou inroepen.

"Dringend overleg nodig"

Voka is voorstander van een verdeling van de vluchten "op basis van objectieve criteria en veiligheid van het vliegverkeer", maar beseft dat alleen overleg tot een oplossing kan leiden. "De oplossing moet rond de tafel gevonden worden, maar het is de bevoegde minister die hiervoor het initiatief moet nemen. De tijd dringt", besluit Van Biesbroeck.