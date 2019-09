Voka: “Jaarlijks wordt 3,5 miljard euro verspild of slecht besteed in gezondheidszorg” ttr

Bron: belga 1 Zonder een grondige hervorming wordt de gezondheidszorg onbetaalbaar. Uit diverse studies blijkt dat er jaarlijks 3,5 miljard euro verspild of slecht besteed wordt, door bijvoorbeeld dubbele onderzoeken, overbodige ingrepen, falende preventie, verouderde taakverdeling of overbodige administratieve kosten. Dat stelt werkgeversorganisatie Voka tijdens zijn jaarlijkse Voka Health Community Congres.

Honderden miljoenen euro's verdwijnen volgens Voka onder de waterlijn aan verkeerd gebruik of fraude. Overconsumptie heerst bij kalmeermiddelen, antidepressiva, zware pijnstillers en antipsychotica. Slechts 2 procent van de middelen gaat naar preventie.

Nochtans lopen de kosten voor vergrijzing en arbeidsongeschiktheid elk jaar op. Tegen 2040 is er een meeruitgave van 2,75 miljard euro. Tegelijkertijd moet er 2,25 miljard euro meer geïnvesteerd worden in innovatie, digitalisering en kwaliteit, klinkt het. Volgens berekeningen van Voka kan er heel wat geld gevonden worden binnen de zorg zelf, zonder hakbijl of kaasschaaf, en dit door een betere besteding van middelen en efficiëntiewinsten.

Hervorming

"We hebben nood aan een echte reorganisatie en modernisering van ons systeem", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Dat lukt alleen als we de silo's doorbreken en de bevoegdheden homogeniseren op Vlaams niveau."

De ambitie om zich te meten met Scandinavische landen moet volgens Voka vertaald worden in "overkoepelende, meetbare doelstellingen". "Daarbij moet men kijken naar de juiste parameters, zoals outputfinanciering, waarbij men geld ontvangt voor het behaalde resultaat in plaats van de middelen of het aantal bedden. Ook gelijke financieringsvoorwaarden voor zorgondernemerschap zijn een must", luidt het.

Voka wil ook een hervorming van het kluwen aan structuren die weinig bijdragen en vooral financiële middelen opslorpen die niet naar de gezondheidszorg zelf kunnen gaan.

