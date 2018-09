Vogeltjesmarkt met hekken afgezet en waterkanon om de hoek voor bezoek van Geert Wilders PLA PhT TMA

02 september 2018

10u01 31 Vandaag brengt de Nederlandse politicus Geert Wilders een bezoek aan Antwerpen op uitnodiging van Vlaams Belang. Naar aanleiding van dat bezoek is het veiligheidsniveau in de Scheldestad opgetrokken tot niveau 3. De politie heeft met hekwerk de zondagmarkt op het Theaterplein afgebakend. Aan de ingangen houden agenten toezicht op de bezoekers. Achter de hoek staan het waterkanon en versterking klaar voor het geval er incidenten zouden zijn.

De politie sloot kort voor 10.30 uur met een veiligheidscordon de toegang tot de Vogeltjesmarkt in Antwerpen af. Agenten hielden wandelaars in de straten ter hoogte van het Ibis-hotel tegen. Overvalwagens blokkeerden de rijbaan.

De PVV-politicus Wilders kwam aanrijden in een colonne van gepantserde Mercedessen van de Belgische staatsveiligheid. Hij was uiteraard in pak en das, en had zijn zonnebril op om er een ontspannen marktbezoek van te maken. Wilders komt wel vaker winkelen in Antwerpen. Enkele aanhangers geven hem een applausje toen hij de markt opdraaide.

Daar werd hij opgewacht door Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. Ook enkele Antwerpse kandidaten zoals Sam Van Rooy, Anke Vandermeersch en de Nederlands-Antwerpse Marjon Jongbloed waren aanwezig. .

Het gezelschap maakt nu een rondgang over de markt, met in zijn zog tientallen Vlaamse en Nederlandse fotografen en cameraploegen.

Jambers

De Vlaamse bezoekers aan de markt hadden meer oog voor Paul Jambers dan voor Geert Wilders. Jambers draait een verkiezingsprogramma voor VTM over de verkiezingen in Antwerpen.

Rond de markt staan combi's met camera's opgesteld en boven het Theaterplein houdt de politiehelikopter toezicht. De beelden worden live bekeken In de commandokamer van de politie op de Oudaan.

Cartoons

Wilders ligt al de hele week onder vuur omdat hij een cartoonwedstrijd met prenten van de profeet Mohammed wilde organiseren. Volgens de islam is het verboden om de profeet af te beelden. De wedstrijd lokte grote demonstraties uit in Pakistan en in Nederland werd een man opgepakt die dreigde met een aanslag tegen de PVV-leider. Wilders zag uiteindelijk af van zijn plannen.

Op weg naar Antwerpen om campagne te voeren met mijn vrienden van het @vlbelang - verhoogde dreiging of niet, beloofd is beloofd en ik heb er zin in! Tot zo @FDW_VB ! pic.twitter.com/hdiXljJqVv Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link