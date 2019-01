Vogels, een bobcat, verkeersborden, een hoogtewerker en een BBQ: dief uit Nijlen steelt blijkbaar werkelijk van alles ADN

17 januari 2019

14u09

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn vandaag vier mensen verschenen die van meerdere diefstallen beschuldigd worden. Een man uit Nijlen werd door de politie betrapt met een wel heel opvallende collectie van gestolen goederen. Van vogels tot hoogtewerkers.

Het eerste feit was een diefstal van vogels waarbij een Deense man op heterdaad werd betrapt. De man gaf verstek voor zijn proces. Toen twee weken later opnieuw vogels werden gestolen, vermoedden de speurders een link tussen beide dossiers, maar het bleek om toeval te gaan.

Bij de tweede diefstal kon een verdachte aangeduid worden: Gio L. uit Nijlen. Bij hem thuis werden enkele vogels aangetroffen, maar een groot deel was reeds overleden of verkocht. De man wordt ook beschuldigd van de diefstal van een volière, een bobcat, een aanhangwagen met verkeersborden van de gemeente Zandhoven, een hoogtewerker van de stad Antwerpen, een dure barbecue en nog wat andere spullen. Een deel van die spullen werd bij een huiszoeking aangetroffen.



De man beweert dat hij enkel de vogels gestolen heeft en de andere voorwerpen rechtmatig kocht. Volgens het parket zou hij bij sommige diefstallen hulp hebben gekregen van medebeklaagden Davy S. en was toenmalige vriendin Anja D.W. steeds chauffeur van de vluchtwagen. Een groot deel van de bewijslast werd door die laatste geleverd. Zij had verschillende gesprekken tussen haar en haar toenmalige vriend opgenomen met haar telefoon.

De verdediging van Gio L. meent dat de strafvordering onontvankelijk verklaard moet worden wegens de onrechtmatig verkregen bewijslast. "Het onderzoek baseert zich grotendeels op die opnames, maar die werden niet door officiële instanties getapt. Er werden geen bijkomende onderzoeksdaden gesteld om het bewijs te staven.”

Het parket vroeg een celstraf van 1 jaar voor de Deen die de eerste diefstal van vogels pleegde, 2 jaar voor Gio L., zes maanden voor zijn vriend Davy S. en een opschorting voor ex-vriendin Anja D.W.. De straffen mogen met uitstel zijn, aangezien de feiten al uit 2015 en 2016 dateren.