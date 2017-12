Vogelgriepvariant in Nederland blijkt niet gevaarlijk voor mens MV

16u42

Bron: Belga 0 ANP Het vogelgriepvirus dat vrijdag is ontdekt op een eendenfokbedrijf in Biddinghuizen, in het noorden van Nederland, is de (hoogpathogene) H5N6-variant. Dat heeft de Wageningen Universiteit, dat het virus onderzocht, bekendgemaakt. Het gaat om een zeer besmettelijk variant die ongevaarlijk is voor mensen.

Het virus is niet verwant aan de zoönotische H5N6-stam, zo blijkt uit het onderzoek. Dat virus, dat in Azië circuleert, kan mensen wel ziek maken.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is vrijdag in Nederland een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld.

Er zijn ook 16.000 eenden gedood. In een zone van 10 kilometer rond het eendenbedrijf geldt een vervoersverbod. In België zijn voorlopig geen extra maatregelen genomen, maar volgens het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is er wel extra waakzaamheid geboden.