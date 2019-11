Vogelbescherming Vlaanderen wil stopzetting jacht op patrijs ttr

06 november 2019

13u48

Bron: belga 4 Vogelbescherming Vlaanderen vraagt vandaag in een open brief aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de jacht op de patrijs te sluiten. Met het huidige beleid is het dier gedoemd om uit te sterven, klinkt het.

De natuurbeschermingsorganisatie zegt dat het al tientallen jaren slecht gaat met de patrijs in Vlaanderen en de rest van Europa. Op bepaalde plaatsen in Vlaanderen is de vogel zelfs al verdwenen. Dat terwijl de overheid volgens Vogelbescherming Vlaanderen al jaren weigert om een jachtverbod zelfs maar in overweging te nemen.

Door een arrest van de Raad van State van oktober is de jacht op de patrijs in Wallonië vanaf 1 juli 2020 voorbij. In Luxemburg en Zwitserland is de jacht op de akkervogel al decennia gesloten. In Nederland is de patrijs onder de Wet Natuurbescherming niet meer aangewezen als bejaagbare soort. In Duitsland is patrijzenjacht verboden in drie van de zestien deelstaten, in twee andere deelstaten wordt vrijwillig afgezien van bejaging en in nog drie andere deelstaten wordt de jacht enkel nog geopend als aan bepaalde criteria is voldaan.

In navolging daarvan wordt het volgens Vogelbescherming Vlaanderen hoog tijd dat ook Vlaanderen de jacht op de patrijs sluit. “Wij vragen u, beste minister Demir, dat u snel werk maakt van een doordacht beleid. De enige weg vooruit om de patrijs in het Vlaams gewest te beschermen en te behouden, is een schrapping van de soort als bejaagbaar wild”, luidt de oproep.