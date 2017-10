Voetpad verdwijnt in dieperik na breuk in waterleiding in Heule Hans Verbeke

Op het kruispunt van de R8 met de Steenstraat in Heule (Kortrijk) heeft zich deze morgen een grondverzakking voorgedaan. Aanleiding is een lek in de waterleiding waardoor flink wat van de ondergrond is weggespoeld. Over een lengte van een meter of vier verdween het voetpad in de dieperik, een deel van een voortuin onderging hetzelfde lot. Onder het asfalt spoelde ook behoorlijk wat aarde weg.



Een interventieteam van De Watergroep sloot de hoofdkraan af zodat er niet nog meer schade werd veroorzaakt. Daardoor zittten in de buurt de bewoners van een twintigtal huizen zonder water. Gehoopt wordt, dat het lek in de loop van de dag hersteld kan worden. Daarvoor moet wel het asfalt worden opengebroken.