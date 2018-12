Voetgangster zwaargewond na aanrijding door auto in Kermt ADN

02 december 2018

21u47

Bron: Belga 0 Bij een aanrijding met een personenauto op de Diestersteenweg in Kermt bij Hasselt is vanavond een vrouw zwaargewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde rond 17.30 uur. De hulpdiensten dienden de 28-jarige vrouw uit Hasselt de eerste zorgen toe. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.



De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad deed de nodige vaststellingen. In de loop van de avond verbeterde de toestand van de vrouw in het ziekenhuis en intussen is het levensgevaar geweken.