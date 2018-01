Voetgangster sterft na aanrijding in Waver, bestuurder spoorloos HA

25 januari 2018

14u53

Bron: Belga, La Dernière Heure 1 Een voetgangster van in de vijftig jaar is vanochtend om het leven gekomen bij een aanrijding in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. De bestuurder van het voertuig is spoorloos.

De vrouw uit Waver, geboren in 1964, werd rond 7 uur gegrepen door een minibusje in de Stationsstraat. De bestuurder reed na de aanrijding gewoon door. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Omstreeks 10 uur is ze aan haar verwondingen overleden.

De politie is nog op zoek naar het voertuig en de bestuurder. Ze onderzoekt daarvoor beelden van bewakingscamera's van nabijgelegen handelszaken. Momenteel is nog onduidelijk of de bestuurder moedwillig op de vlucht sloeg of zich niet bewust was van de aanrijding.