Voetgangster nog steeds kritiek na aanrijding in Schilde, gevluchte bestuurder (19) blaast positief Sander Bral

20 mei 2018

12u00

Bron: eigen berichtgeving 27 Een bestuurder van 19 jaar uit Schilde reed op zaterdagochtend rond negen uur een 67-jarige voetgangster van de baan op de Turnhoutsebaan in Schilde. Dat is vernomen bij het Antwerpse parket. Volgens getuigen vluchtte de bestuurder onmiddellijk na het ongeval weg. Hij kon later worden opgepakt. De toestand van het slachtoffer is op zondag nog steeds kritiek.

De bestuurder kon minder dan twintig minuten later worden opgepakt bij een alcoholcontrole. “De bestuurder legde een positieve ademtest af”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Intussen was zijn voertuig geseind dus werd hij onmiddellijk gearresteerd en werd hij verhoord.”

De verdachte mocht intussen terug beschikken. “Uiteraard zal hij zich later wel moeten verantwoorden voor de politierechtbank voor onopzettelijke slagen en verwondingen, rijden onder invloed en vlucht na ongeval. Bovendien is hij slechts houder van een voorlopig rijbewijs”, benadrukt het parket. “Het slachtoffer uit Malle is er nog steeds erg aan toe. Zaterdagavond werd ze geopereerd, haar toestand blijft kritiek.“

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de toedracht te onderzoeken.