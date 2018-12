Voetgangster (88) dodelijk aangereden door achteruitrijdende lichte vrachtwagen

Rijbewijs van bestuurder (27) ingetrokken

06 december 2018

Bron: Belga

In Aalst is deze ochtend een bejaarde vrouw om het leven gekomen toen ze aangereden werd door een lichte vrachtwagen die achteruit uit een straat reed. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De 88-jarige vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.