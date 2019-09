Voetgangersbeweging wil parkeerplaatsen vlakbij scholen laten afschaffen KVE

19 september 2019

22u45

Bron: Belga 1 De Voetgangersbeweging roept steden en gemeenten op om parkeerplaatsen gelegen in een straal van 50 meter rondom de school, weg te halen en te vervangen door groen, ontmoetings- en bewegingsruimte. Zo wordt een meerwaarde gecreëerd voor de school, de buurt en de hele samenleving. Morgen vindt de ‘Strapdag’ plaats in 1500 scholen en 145 gemeenten in Vlaanderen. Op deze dag komen kinderen massaal te voet of met de fiets naar school.

De inrichting van de schoolomgeving moet zo ontworpen worden dat ze veilig is en duurzame mobiliteit stimuleert en geen negatieve effecten heeft op de gezondheid van kinderen, vindt de Voetgangersbeweging. Vandaag is dat meestal nog niet het geval. Ingrepen zoals het versmallen van de straat aan de schoolingang, het aanbrengen van wegmarkeringen die de schoolzone aanduiden, het plaatsen van zitbanken of het inrichten van een 'schoolstraat' zijn maar enkele voorbeelden om op korte termijn een verschil te maken in de schoolomgeving.

Uit een bevraging blijkt dat de meerderheid van de scholen vindt dat er nog veel ruimte voor verbetering mogelijk is op vlak van verkeersveiligheid en groenvoorziening in hun schoolomgeving. Meer dan de helft van de scholen geeft een slechte tot matige score op het vlak van verkeersveiligheid. Opvallend is ook dat maar 100 scholen aangeven dat er ingrepen gebeurd zijn om een schoolstraat af te sluiten, wat het grote potentieel benadrukt. In slechts 142 schoolomgevingen zijn zitbanken voorzien en bijna de helft van de scholen geeft een ondermaatse score aan de groenvoorzieningen in de schoolomgeving.

De 400.000 stappers en trappers geven vrijdag alvast een krachtig signaal aan het beleid door de schoolomgeving op een andere manier te gebruiken. In 50 secundaire scholen gaat ook High 5 van start. De eerste High 5-actie geeft de kinderen van de lagere school een fantastisch welkom op de strapdag (met o.a. applaushaag, kleeftattoos, vip-begeleiding tot op de speelplaats enzovoort).