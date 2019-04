Voetgangersbeweging misnoegd na dodelijk ongeval in Koekelberg: “Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?” kg SRB

01 april 2019

17u51

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Het wordt hoog tijd dat er meer geïnvesteerd wordt in voetgangersvoorzieningen. Dat zegt de Voetgangersbeweging vandaag, nadat zondag in Koekelberg een 30-jarige vrouw om het leven kwam bij een ongeval. De dader was enkele uren later al opnieuw op vrije voeten. “De Voetgangersbeweging kan deze gang van zaken niet aanvaarden en verwacht van onze overheid en het gerecht een veel harder signaal”, klinkt het.

Het ongeval gebeurde gisteren op de Jetselaan in Koekelberg. De 30-jarige Dariana Palcau kwam uit het Elizabethpark en wilde de straat oversteken via het zebrapad. Twee auto’s stopten om de vrouw over te laten, maar een derde stak de wachtende voertuigen voorbij op het fietspad. Hij reed de vrouw aan, waardoor ze tien à twintig meter werd weggeslingerd, volgens de woordvoerder van politiezone Brussel West. Ze stierf ter plaatse.



De 19-jarige bestuurder bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Wel had hij slechts een voorlopig rijbewijs, dat voor vijftien dagen is ingetrokken. Hij werd gisteren na enkele uren weer vrijgelaten en was naar verluidt zwaar onder de indruk van de feiten.

“Boodschap dringt niet door”

De Voetgangersbeweging is niet te spreken over de gang van zaken. “Als je op deze manier een dodelijk ongeval veroorzaakt, mag het geen verzachtende omstandigheid zijn dat je niet onder invloed bent of dat je niet eerder een ongeval hebt gehad. Dat je aangeslagen bent, zou er nog aan moeten ontbreken, je hebt net iemand van het leven beroofd”, zegt gedelegeerd bestuurder Tom Dhollander.



Volgens de vereniging moeten de overheid en het gerecht een sterker signaal geven, en wordt het hoog tijd dat er explicieter geïnvesteerd wordt in voetgangersvoorzieningen. “Nog steeds zijn er politici die onder het mom van vrijheid, pesten of betutteling elke maatregel betwisten die de plaats van de auto in onze samenleving aan banden legt. Of het nu gaat over het parkeeraanbod, snelheidsbeperkingen of rekeningrijden, aan de auto raakt men niet. Dat men daardoor heel wat anderen hun vrijheid, en zelfs hun leven, afneemt, wordt onder de mat geveegd.”

Hoeveel slachtoffers moeten er vallen om politiek en justitie wakker te schudden?

Investeren in voetgangersvriendelijke infrastructuur en publieke ruimte leidt tot minder ongevallen en is een meerwaarde voor de hele samenleving, stelt de organisatie. “België is het op twee na gevaarlijkste Europese land voor voetgangers. Eén op de vier dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen is een voetganger of fietser. En toch lijkt die boodschap maar niet door te dringen. Hoeveel slachtoffers moeten er vallen om politiek en justitie wakker te schudden?”, aldus Dhollander.

Paaltjes op fietspad

Binnenkort worden er extra maatregelen genomen om het kruispunt veiliger te maken. Vanavond vindt al een vergadering plaats tussen de gemeente Koekelberg, de inwoners en vertegenwoordigers van minister Smet en Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V)



"Een concrete maatregel is dat we het kruispunt zullen beveiligen op het fietspad. Er komen paaltjes om dit af te bakenen en op het kruispunt zelf zullen enkele parkeerplaatsen sneuvelen. De oversteekplaats voor voetgangers wordt verkort. Die instructies worden vandaag gegeven", zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van minister Smet.

Zwart kruispunt

Het kruispunt staat bovendien op de lijst van zwarte punten waar regelmatig ongevallen gebeuren in Brussel. Het staat wel niet bij de eerste dertig punten in de lijst en enkel die zijn prioritair.



Annemie Maes van Groen kaartte het probleem in oktober 2015, naar aanleiding van een zwaar verkeersongeval, al aan met een schriftelijke vraag bij de politieraad in Koekelberg en de bevoegde minister Smet en staatssecretaris Debaets. “Het is triest dat er eerst een dode moet vallen vooraleer er eindelijk wordt ingegrepen”, stelt Maes.

Buurtcomité

Buurtbewoner Marc Bourguignon (42) laat ook weten dat de wijk een buurtcomité zal oprichten voor verkeersveiligheid. “We klagen al langer over dit kruispunt. Nog voor dit ongeval hebben we een petitie opgestart en 130 handtekeningen verzameld. Veel auto’s halen in via het fietspad. Toen ik zondagavond naar huis liep, zag ik het weer gebeuren. Een auto reed een voorligger aan de rechterkant voorbij die stilstond om linksaf te staan.”

Hier oversteken voelt een beetje als Russische roulette.

“Een ander probleem is de snelheid: auto’s rijden aan een rotvaart voorbij”, voegt hij toe. “En vervolgens gierende banden en ‘bam’. Dan is het weer eens misgegaan. Hier oversteken voelt een beetje als Russische roulette. Wat die arme vrouw is overkomen had iedereen van ons kunnen gebeuren. De hele buurt is geschokt.”



“We gaan vanavond nog praten met de burgemeester. Hier moet dringend iets veranderen. Zodat dit slachtoffer niet voor niets gestorven is.”

Auto in beslag nemen

Staatssecretaris Debaets pleit om in dergelijke gevallen van roekeloos rijgedrag de wagen, hier het voorwerp van het misdrijf, meteen in beslag te nemen, naar het voorbeeld van burgemeester Bart Somers in Mechelen.

“Dit was niet zomaar een ongeval, maar een crimineel feit, en als een auto gebruikt wordt als een wapen, zoals hier het geval is geweest, lijkt ons dat aangewezen”, zei de staatssecretaris op Radio 1.