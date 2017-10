Voetganger van straat gemaaid, dader pleegt vluchtmisdrijf

Frank Eeckhout

21u14

Frank Eeckhout De man vloog over de motorkap van de wagen. Het MUG-team kwam ter plaatse.

In het Oost-Vlaamse Herzele is omstreeks 20 uur een 45-jarige voetganger van de straat gemaaid. De dader sloeg meteen op de vlucht. De man was op weg naar huis na een bezoekje aan vrienden.