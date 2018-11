Voetganger sterft na aanrijding in Lummen

kv

18 november 2018

23u41

Bron: Belga

Bij een zwaar verkeersongeval in Lummen is vanavond een voetganger om het leven gekomen. Rond 20.30 uur werd een man door een personenwagen aangereden op de Blanklaarstraat (N725) in Lummen.