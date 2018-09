Voetganger overleden na aanrijding met bestelwagen in Bilzen

18 september 2018

Een voetganger is in de vooravond in de Genkse campus Sint-Jan van het ziekenhuis Oost-Limburg bezweken aan de gevolgen van een aanrijding in Bilzen. Rond 16 uur werd de man door een bestelwagen aangereden op het industrieterrein Kielenberg in Bilzen. De hulpdiensten moesten de zwaargewonde man ter plaatse reanimeren, maar hij overleed in het ziekenhuis.