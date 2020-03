Voetganger overleden na aanrijding langs snelweg nabij Doornik kg

02 maart 2020

12u09

Bron: Belga 0 Langs de autosnelweg A8 in het Henegouwse Frasnes, nabij Doornik, is vanochtend een voetganger met fatale gevolgen aangereden door een vrachtwagen.

De hulpdiensten werden omstreeks 7.30 uur verwittigd van een verkeersongeval langs de A8 in de richting Brussel-Rijsel ter hoogte van Montreuil-au-Bois (Frasnes-lez-Anvaing). Een voetganger die langs de snelweg stapte, werd aangereden door een vrachtwagen.

Het is nog onbekend waarom het slachtoffer, dat op slag dood was, langs de autoweg stapte. De identiteit is nog niet bekend. Er is een onderzoek geopend.

Na de aanrijding werden de rechter- en de pechstrook afgesloten, wat aanzienlijke verkeersvertragingen richting Rijsel veroorzaakte.