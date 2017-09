Voetganger levensgevaarlijk gewond bij aanrijding in Brussel KVE

21u47

Bron: Belga 1 Op de Kruidtuinlaan in Brussel is vanavond een voetganger levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de Brusselse lokale politie.

Het slachtoffer stak rond 20.00 uur de Kruidtuinlaan over toen hij werd aangereden door een Ford Fiesta die in de richting van de Schaarbeeksepoort reed. De voetganger is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Brusselse politie heeft de Kruidtuinlaan ter hoogte van het ongeval afgesloten om de nodige vaststellingen te doen.



Over de juiste omstandigheden en oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Ook over de identiteit en leeftijd van de betrokkenen, de voetganger en de bestuurder van de Ford, zijn nog geen details bekend.