Voetganger kritiek na aanrijding op Brusselse kleine ring mvdb

06 juni 2018

12u04

Bron: Belga 0 Op de kleine Brusselse ring is afgelopen nacht een voetganger zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar zijn toestand nog steeds zorgwekkend is. Over zijn juiste identiteit bestaat volgens het Brusselse parket nog geen duidelijkheid.

Het ongeval gebeurde kort voor middernacht. Een voertuig dat op de linkerrijstrook van de kleine ring in de richting van Koekelberg reed, zag net voorbij de Madoutunnel een man de kleine ring oversteken. Die voetganger stak de baan over, komende uit Sint-Joost-ten-Node en in de richting van het stadscentrum. De bestuurder van het voertuig kon de man niet meer ontwijken en het kwam tot een aanrijding. Daarbij raakte de voetganger levensgevaarlijk gewond.

Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.