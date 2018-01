Voetganger komt om nadat hij valt en aangereden wordt in Jambes EB

09u51

Bron: Belga Archiefbeeld. Een ongeval in Jambes (Namen) waarbij een auto en een voetganger betrokken waren, heeft de voorbije nacht een leven gekost. Dat is vernomen van het parket van Namen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 03.30 uur op het kruispunt van de avenue Gouverneur Bovesse en de avenue du Bourgmestre Jean Materne in Jambes. Een voetganger van ongeveer 40 jaar, zou op straat gevallen zijn voor de wagen, die vervolgens over de man reed.

Het parket heeft een wetsgeneesheer gevorderd om te onderzoeken of het slachtoffer overleed vóór of na de aanrijding. De bestuurder was niet dronken, maar had wel alcohol gebruikt. De vijftiger is van zijn vrijheid beroofd en wordt vandaag verhoord.