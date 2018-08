Voetganger komt om na aanrijding in Luik: bestuurder vlucht weg en was mogelijk dronken

06 augustus 2018

19u05

Bron: Belga

In de nacht van zondag op maandag is een voetganger overleden toen hij op de N3 in de Luikse gemeente Thimister-Clermont aangereden werd door een auto. De bestuurder sloeg op de vlucht maar kon worden gevat. Dat heeft het parket van Verviers gemeld.