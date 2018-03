Voetganger in levensgevaar na aanrijding tijdens oversteken Redactie

28 februari 2018

23u24

Bron: belga 0

In het Antwerpse district Berchem is woensdagavond een voetganger ernstig gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. Dat zegt de lokale politie. De man werd door de wagen gegrepen toen hij de Grote Steenweg overstak. Volgens getuigen had de voetganger een rood licht genegeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.