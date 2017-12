Voetganger ernstig gewond na aanrijding Tom Vierendeels

Bron: eigen berichtgeving 0 Tom Vierendeels Op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal, ter hoogte van het kruispunt met de Poelkbeekstraat, is vanavond rond 19.45 uur een voetganger ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Volgens omstaanders zou de persoon de Lijnbus vanuit Ninove hebben genomen, en stak na het afstappen de steenweg te voet over. Door de ingrijpende herinrichtingswerken zijn de verkeerslichten op die plaats al enkele maanden buiten dienst. De bestuurder van een Jaguar merkte het slachtoffer te laat op waardoor een aanrijding onvermijdbaar was.

Of het slachtoffer de steenweg al dan niet via het zebrapad overstak was niet onmiddellijk duidelijk.

Een ziekenwagen van de Ninoofse brandweer en een MUG-team van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst kwamen ter plaatse en dienden bijna drie kwartier lang de eerste zorgen toe, waarna de voetganger onder politiebegeleiding naar het Universitair Ziekenhuis in Brussel werd afgevoerd.

Het is niet duidelijk of het parket Halle-Vilvoorde een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde. Het was evenmin nog niet geweten of er sprake is van levensgevaar.

Door het ongeval diende het verkeer lange tijd beurtelings over een rijstrook te passeren. De lokale politiezone TARL kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om het verkeer in goede banen te leiden. Grote verkeershinder bleef uit.

