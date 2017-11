Voetganger doodgereden op E313 in Hasselt MMM

09u19 0

Op de E313 ter hoogte van Hasselt-Kuringen is vannacht rond 2.30 uur een voetganger aangereden. De man liep om nog onbekende reden op de autostrade en werd opgeschept door een wagen. Het slachtoffer van 27 uit Turnhout stierf ter plaatse. De wegpolitie en een verkeersdeskundige onderzoeken de feiten. Waarom de man zo laat op de E313 wandelde, is voorlopig nog onduidelijk. Of zijn wagen in de buurt geparkeerd stond wordt ook nog onderzocht.