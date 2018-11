Voetganger aangereden tijdens politieachtervolging in Sint-Gillis HA

26 november 2018

11u26

Bron: Bruzz 0 Een voetganger is vrijdagmiddag in Sint-Gillis aangereden door een voertuig dat achtervolgd werd door de politie. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, meldt Bruzz.

De achtervolging had plaats in de Taminesstraat in de Brusselse gemeente, vlak bij het park van Vorst. De politie zette de achtervolging in, omdat ze de man ervan verdacht drugs te dealen. Tijdens de dollemansrit reed de achtervolgde bestuurder een voetganger aan.

De Brusselse politie bevestigt de aanrijding en zegt dat het slachtoffer niet in levensgevaar verkeert. De bestuurder kon iets later ingerekend worden.