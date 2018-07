Voetganger aangereden op E40 in Heverlee: 15 kilometer file, brandweer deelt water uit aan automobilisten ADPW

16 juli 2018

15u55

Bron: eigen berichtgeving, belga 11 Op de E40 in Oud-Heverlee heeft rond 16.15 uur een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Daardoor staat er momenteel al een file van ongeveer vijftien kilometer op de autoweg richting Leuven.

Een persoon stak in Haasrode, deelgemeente van Oud-Heverlee, te voet de autoweg over en werd gegrepen door een vrachtwagen. De aangereden persoon kwam onder het voertuig terecht en overleefde de klap niet. De midden- en rechterrijstrook in de rijrichting van Brussel raakten versperd.

Het bleef bij die ene aanrijding maar het verkeer werd wel onmiddellijk stilgelegd. Het parket van Leuven is ter plaatse voor vaststelling en onderzoek van de omstandigheden van het ongeval.

Verwacht wordt dat de file de volgende uren nog zal toenemen voor het verkeer dat uit de richting van Luik komt. Nu al staat er vijftien kilometer file vanaf afrit 23 (Waver) tot voorbij de Texaco-parking van de E40 richting knooppunt in Leuven. De brandweer deelt water uit aan gestrande automobilisten.