Voetganger (74) gegrepen door trein in Harelbeke

Hans Verbekee

22 maart 2018

15u49

Bron: eigen berichtgeving

0

Aan een fietsers- en voetgangersoverweg in de Eikenstraat in Harelbeke is vandaag kort voor de middag een man van 74 om het leven gekomen. Dat gebeurde toen hij om iets voor half twaalf de gesloten overweg overstak.