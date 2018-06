Voetballertje (13) krijgt hartaanval op speelplaats en sterft HA

01 juni 2018

16u56

Bron: Sudinfo 17 Een potje voetbal is dramatisch geëindigd voor een 13-jarige jongen in Jambes, een deelgemeente van Namen. Het kind kreeg een hartaanval op de speelplaats van zijn school en overleed, meldt Sudinfo.

De jongen werd tijdens de middagpauze getroffen door het hartfalen. Hij was aan het shotten met medeleerlingen toen hij ineens in elkaar zakte. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar voor de jonge scholier kon geen hulp meer baten. De school verkeert in shock door het plotse overlijden. Leerlingen en personeel van Saint-Joseph krijgen psychologische begeleiding.

De politie en burgemeester van Namen bevestigen de dood van de jongen.