Voetballers mogen elkaar niet meer omhelzen na doelpunt: "Vreugdetaferelen van gisteren waren tegen gemaakte afspraken"

02 augustus 2020

20u26

Bron: VTM Nieuws 28 Voetbalspelers mogen elkaar niet meer omhelzen na een doelpunt. Dat heeft de Pro League zondag beslist na overleg met viroloog Marc Van Ranst. Dat gesprek kwam er na de bekerfinale tussen FC Antwerp en Club Brugge zaterdagavond, waarbij spelers en entourage van Antwerp elkaar in de armen vlogen om de overwinning te vieren.



Meteen na de bekerwinst gingen een twintigtal spelers van FC Antwerp samen op de foto. Dat beeld leverde al snel kritiek op van viroloog Marc Van Ranst. “Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik”, schreef Van Ranst zaterdagavond op Twitter.

“De vreugdetaferelen van gisteren waren tegen de afspraken die waren gemaakt”, zegt Van Ranst zondag in het VTM Nieuws. “We weten dat de spelers getest worden. Die testen verminderen het risico wel, maar halen het niet volledig weg”, zegt hij. Maar het is vooral de perceptie die gecreëerd wordt, waar de viroloog het grootste probleem mee heeft. “We vragen aan onze bevolking om, zelfs bij een begrafenis, elkaar niet te omhelzen. Dat zijn heel moeilijke dingen, en dan zijn die taferelen niet bepaald een goed voorbeeld”, klinkt het.

Dat de voetballers met elkaar in een bubbel zouden zitten waar de afstandsregels niet gelden, klopt niet volgens Van Ranst. “Er waren op voorhand afspraken gemaakt met de clubs om dit niet te doen. Die taferelen zijn geen goed voorbeeld, ook niet voor andere spelers uit ploegen die nog niet mogen voetballen”, besluit hij. Voortaan mogen spelers elkaar dus niet meer omhelzen na een doelpunt. Op Twitter laat Van Ranst weten dat hij er vertrouwen in heeft. “De puntjes zullen op de i gezet zijn qua coronaveilig gedrag op en naast het veld”, schrijft hij daar.

Wanneer kunnen we een kentering van de cijfers verwachten?

“Sommige mathematische modellen tonen dat een zwaardere tweede golf dan de eerste golf die we over ons kregen”, zegt Van Ranst. “Dat komt omdat we deze golf beginnen met meer gevallen dan tijdens de eerste. Maar we nemen nu andere en vroegere maatregelen, en hopelijk is dat genoeg om het tij te keren. In de strijd tegen het coronavirus is elke week cruciaal, maar tegen het einde van deze week hopen we een kentering te zijn in de cijfers”, aldus Van Ranst.

