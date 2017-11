Voetballer (27) in kunstmatige coma nadat hij in elkaar zakt op training Philippe Bourez

12u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 VDB Glenn Delagrense (rechts). Woensdagavond is in het Westvlaamse Kanegem (Tielt) tijdens een training van derdeklasser Dosko Kanegem een 27-jarige speler in elkaar gezakt met een hartfalen. Hij ligt nu in een kunstmatige coma.

Geen goed nieuws bij Dosko Kanegem. Coach Tommy Careel doet zelf het triestig verhaal. " Woensdagavond is Glenn Delagrense, mijn 27-jarige middenvelder, op training in elkaar gezakt met een hartfalen", weet de Doskocoach. "Brecht Bruneel en Jasper Vanoosthuyse hebben hem gereanimeerd tot de MUG ter plaatse kwam. Hij ligt nu in kunstmatige coma. Het is bang afwachten hoe de situatie evolueert, want zijn toestand is nog steeds kritiek. Na onze voorzitter, die nog steeds in het ziekenhuis vertoeft met een hartfalen, is dit voor onze club een tweede opdoffer. Hopelijk komt alles voor beiden snel goed. Het is alvast heel belangrijk dat voetballers weten wat reaminatie is want zonder Brecht was Glenn er wellicht nu niet meer ", aldus een teneergeslagen Tommy Careel.