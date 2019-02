Voertuig rijdt in op stakerspost in Gent, bestuurder opgepakt

13 februari 2019

09u41

Bron: belga

In Gent is een voertuig ingereden op een stakerspost aan de Proeftuinstraat, nabij de Ghelamco Arena. Dat meldt een syndicale bron en bevestigt de politie. Twee vakbondsmannen zijn daarbij gewond geraakt, voor een van hen werd de ziekenwagen opgeroepen. De bestuurder van de wagen is opgepakt.