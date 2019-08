Exclusief voor abonnees Voelen dj’s zich nog veilig? "Ooit werd ik bedreigd met een revolver” Sam Ooghe & Fien Tondeleir

21 augustus 2019

18u16 0 VIER GETUIGEN Kijken mag, aanraken niet. De Vlaamse dj-wereld reageert geschokt op het incident in Binkom (Lubbeek), waar op een banale kermisfuif een dj aangevallen werd met een gebroken bierglas. Hij raakte zwaargewond. Een extreem geval van fysieke agressie, maar ‘s lands platendraaiers weten maar al te goed dat bedreigingen en intimidaties om de hoek loeren. Maar stoppen met het dj-leven? “Ik overweeg het soms”, klinkt het. “Maar mijn liefde voor muziek is veel te groot.”

Mario Willems (DJ DiMaro): “Niet alleen geweld, ook torenhoge kosten”

“Zwaar fysiek geweld, zoals deze week in Lubbeek, is gelukkig uitzonderlijk”, zegt Lochristinaar Mario Willems (DJ Dimaro). “Ik ervaar wel verbaal geweld, intimidaties, handgebaren. Waarom? Mensen willen dat hún nummer gedraaid wordt. Maar dit is onze job. Wij gaan een richting uit met onze set, we kunnen niet ieders lievelingsliedje spelen.”

