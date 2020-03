Voelbaar zwaardere ochtendfiles vorig jaar, avondspits korter MDG

06 maart 2020

11u08

Bron: Belga 0 Het is vorig jaar drukker geworden op de Vlaamse snelwegen, zeker tijdens de spitsuren. Vooral de ochtendfiles werden voelbaar zwaarder, zo blijkt uit het jaarverslag Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. In Brussel en Antwerpen werden de files gemiddeld 8 procent zwaarder.

Het autoverkeer nam vorig jaar toe met 0,4 procent op werkdagen en met 1,1 procent in het weekend. Het vrachtverkeer op werkdagen groeide aan met 0,8 procent. De gemiddelde ochtendfile was 155 km lang, of 5 kilometer langer dan in 2018. De avondfiles waren met 119 km dan weer 4 km korter dan in 2018.

Hogere filezwaarte

De filezwaarte, de combinatie van de filelengte en de duur van de file, ging met 2 procent de hoogte in tegenover 2018. Toch blijft 2017 op dat vlak het zwaarste jaar. Vorig jaar waren het voornamelijk de ochtendfiles in Brussel en Antwerpen die lastiger werden. De ringwegen van Brussel en Antwerpen maken samen een derde uit van alle ochtendfiles en ruim de helft van de avondfiles op de Vlaamse snelwegen

Onze wegen hebben op sommige plaatsen hun maximumcapaciteit bereikt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)

Verzadigde delen op snelwegen

Grote delen van de snelwegen zijn al verzadigd. Vooral de zone van UZ Jette-Zellik op de R0, de Kennedytunnel en de zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost op de R1 zijn de meest verzadigde stukken snelweg. De zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost spant de kroon; daar passeerden 139.000 voertuigen per werkdag.

“Onze wegen hebben op sommige plaatsen hun maximumcapaciteit bereikt", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "Doorstroming en verkeersveiligheid zijn belangrijk en we blijven dan ook investeren zowel in capaciteit als in onderhoud van onze wegeninfrastructuur. Zo staan dit jaar onder meer 38 grote werven gepland op onze autosnelwegen. We willen tegelijk de modal shift (verandering van vervoerwijze, nvdr.) aanmoedigen en het aandeel van duurzame vervoermodi verhogen, zowel inzake personenvervoer als goederentransport.”