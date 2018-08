Voedselbanken zien "explosieve toename" in aantal hulpbehoevenden kv

03 augustus 2018

21u36

Bron: Belga 0 Het aantal hulpbehoevenden dat zich vorig jaar meldde bij de voedselbanken bedroeg voor het eerst meer dan 150.000. "Een stijging van 10 procent", zegt gedelegeerd bestuurder Jozef Mottar. "En we zien dat dit jaar helaas verder stijgen." In Geraardsbergen gaf televisiechef Sandra Bekkari vandaag een workshop met tips aan minderbedeelden, zodat ze het meeste kunnen halen uit de hulp die ze ontvangen.

De Voedselbanken zamelden in 2017 16.488 ton voedsel in voor 157.151 hulpbehoevenden. Om de verdere stijging aan te kunnen, vragen de voedselbanken meer middelen, zoals opslagcapaciteit, diepvriezers en rollend materieel. Voor het eerst wil de vereniging ook tips geven aan de mensen die ze bedient, zodat de voedseloverschotten ook effectief benut worden. Want een voedselpakket bevat vandaag niet langer enkel basisingrediënten als boter, bloem, suiker en melk.

Kikkererwten zitten bijvoorbeeld erg vaak in het aanbod van de Voedselbanken, maar niet iedereen kan daarmee aan de slag. Televisiechef Sandra Bekkari geeft daarom advies over zuinig koken, onbekende ingrediënten en culinaire restjes. "Geen toegankelijk ingrediënt, maar erg voedzaam", aldus Bekkari. "Vandaag maken we dan ook taboulé", luidde het.

Bekkari stelt in totaal 15 tips voor, onder meer over verse groenten. "Zo is de stam van Broccoli heel erg lekker. Met het loof van wortels kan je soep maken. De schil van groenten is dan weer erg voedzaam, zoals bij courgettes." Met het voedingsadvies komen ook andere tips. "Staat je frigo in de vlakke zon? Verzet hem, zo verbruikt hij minder energie."

De Voedselbanken zullen alle tips en recepten met steekkaarten aan de rechthebbenden bezorgen.